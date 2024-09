Jordhy Thompson busca convencer a Gareca y estar en la fecha FIFA con La Roja

Ante la falta de gol de la selección chilena, el delantero Jordhy Thompson se postuló de forma directa para ser parte de la próxima convocatoria para la doble fecha FIFA de octubre debe enfrentar importantes compromisos en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Brasil y Colombia serán los próximos desafíos del equipo dirigido por Ricardo Gareca y, ante la necesidad de conseguir buenos resultados, el atacante de 20 años cree tener las armas para obtener un lugar en el equipo.

Thompson quiere convecer a Gareca para estar en La Roja

"Es mi sueño estar en la selección. No es por nada, pero soy un jugador habilidoso y siento que puedo hacer algo en la selección, intentar algo", declaró en conversación con AS Chile.

Sobre la misma línea, Thompson agregó que "me motiva trabajar para estar en la selección. Estoy motivado y tranquilo, porque si hago las cosas bien llega la oportunidad sí o sí. Soy atrevido. Me juego el uno contra uno sea quien sea, me meto hacia adentro, soy encarador, hago paredes, tiro centros, tengo mucha personalidad. Eso me juega un favor. Soy hábil y estoy con toda la confianza del mundo".

Ahora deberá esperar el término de esta semana, para saber si el Tigre lo considerado en la convocatoria que espera se entregue el viernes 27 de septiembre .