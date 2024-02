Jorge Garcés defiende a la Generación Dorada: Que me digan quiénes son los reemplazantes

El extécnico de la selección chilena Jorge Garcés volverá al fútbol en la Copa Chile al mando de la selección de Juan Fernández, elenco que participará del tradicional evento, y en la previa de hacerse cargo del equipo insular comentó sus sensaciones de lo que vive el fútbol chileno.

Es así como se refirió a la llegada de Ricardo Gareca a la Roja: "O sea, yo voy a ir al Mundial y quiero ir con Chile, sin duda. No va a ser fácil, porque se metieron Ecuador y Venezuela, que antes no aparecían. Eso nos complica por el estado en que está nuestro fútbol. Pero el propio rival es Chile", dijo en entrevista con El Mercurio.

Sobre la vigencia de la "Generación Dorada" en el combinado nacional, Garcés fue claro: "Estamos apostando a muchachos que están en lo último de su carrera. Quizás nos clasifican y sería maravilloso, pero no sé si estarán en nivel para el Mundial", dijo.

Eso sí, defendió que Gareca tenga en consideración incluso a Marcelo Díaz: "¿A Bravo, Aránguiz, Vidal, Medel o Alexis? Si a alguien le incomodan esos nombres, que me digan quién es el reemplazante. Acá no veo ningún delantero como Alexis, y juegue o no en su club, tiene que estar. Vidal, como está, sobra para la selección. Está claro. A Marcelo Díaz lo tengo que ver un poco más, porque el campeonato chileno no tiene tanta exigencia. Pero no lo vamos a descubrir ahora, sabemos lo que juega y la calidad que tiene. Si se pone bien puesta la jineta y toma el liderazgo en la U, y recupera el sitio de calidad que tuvo, bienvenido. Él era el jugador más importante que tenía la selección en su momento", expresó.

Además tuvo palabra para el Campeonato Nacional: "Hoy quieren aumentar los jugadores extranjeros, cuando yo preferiría tener tres de calidad a que vengan seis a probar suerte. Lo mismo con los técnicos: antes revalidaban su título, ahora viene cualquiera y no ganan nada, no aportan nada", expresó.

"Es que la mayoría de los clubes están administrados por extranjeros y específicamente por argentinos, y si algo admiro de ellos es que se aman, se protegen, se cuidan y se valoran. Contrariamente a nosotros, porque contradictoriamente cuando hay catástrofes el chileno es solidario y todos se ayudan. Pero cuando no, el chileno te hace mierda cuando puede, en redes sociales, un futbolista, un actor, es impresionante, es nuestra raza. Así, cuesta volver a trabajar", remató.