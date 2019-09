José Letelier se refirió a un episodio que pudo causar la denuncia en su contra

El técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, se refirió a un confuso episodio ocurrido durante el pasado Mundial de Francia que pudo causar la denuncia que hizo el SIFUP y la Asociación Nacional de Jugadoras (Anjuff) por supuestos "actos indebidos".

"Lo único extraño que ocurrió es que durante el Mundial una jugadora recibió mensajes que supuestamente eran de mi esposa. El tema lo abordé de inmediato, me enteré de qué se trataba y traté de solucionarlo. Ofrecí las disculpas del caso a la futbolista por lo que pudiera haberle correspondido si el hecho hubiese sido cierto. Fue algo que no se condice con las acusaciones formuladas", explicó a El Mercurio.

Luego agregó: "Fue un mensaje desafortunado. Primero tenía que cerciorarme si tenía que ver con alguna persona cercana a mí y que afectaba a la relación matrimonial. En ese contexto fue abordado y solucionado. La jugadora, yo, y la persona involucrada lo tenemos claro".

Finalmente, en relación al motivo del confuso mensaje aclaró que "es un tema que lo debo aclarar directamente con mi mujer, pero son cosas que se ven en un sentido más privado. Yo no provoqué nada y no tengo por qué asumir un costo que no merezco. No he tenido ningún problema de acoso ni de ningún tipo, nunca he tenido una relación con una futbolista, siempre he sido intachable".