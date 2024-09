La selección chilena sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Argentina por la fecha 7 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo nacional no hizo un buen partido en el Estadio Más Monumental de River Plate y a la hora del análisis no fueron pocos los que criticaron al entrenador Ricardo Gareca por el nivel exhibido en la capital argentina.

Los jugadores tampoco quedaron exentos de críticas y Juvenal Olmos, ex entrenador de la selección nacional y ahora comentarista deportivo apuntó específicamente contra un jugador como responsable de la caída sufrida ante los campeones del mundo.

Juvenal Olmos responsabilizó a un jugador de la debacle de Chile ante Argentina

En su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex entrenador de Chile analizó lo que fue el Argentina vs Chile y manifestó que en este momento del fútbol chileno La Roja no tiene jugadores para competir de igual a igual ante potencias como Argentina.

“Chile no puede competir con Argentina en estos momentos porque la selección no tiene ni jugadores ni un sistema aprendido con el técnico. Para este tipo de rivales no te alcanza, ya que tienes que jugar un partido perfecto, brillante del arquero y tienes que tener, a lo menos, algún rostro futbolístico y Argentina está en otro nivel”, declaró.

Olmos fue más allá y responsabilizó a un jugador del adverso resultado sufrido en la capital argentina.

“Creo que en el segundo y tercer gol hay complicidad del portero. Anteriormente en esos partidos en los que competimos y les ganamos a Argentina el arquero, en ese caso Bravo, hizo un partido perfecto, y varios jugadores más. Para jugar con Argentina en estos momentos no te puedes equivocar en nada”, declaró.