La cábala del papá de Erick Pulgar: Antes de que juegue le mando una arenga por WhatsApp

El padre de Erick Pulgar, Pablo Araya, se refirió a la relación que tiene con el seleccionado chileno y contó que tras haberlo entrenado en el fútbol amateur, hoy antes de cada partido, le manda una arenga vía WhatsApp, algo que se ha transformado en una cábala para él y para el jugador nacido en Antofagasta.

"Lo fui formando con harta disciplina. Soy su papá y fui su entrenador, pero también había más niños y el trato era parejo. El resto lo puso él. Erick siempre ha tenido esa personalidad. Es tímido como persona, pero dentro de la cancha se la juega toda. No puedo decir que imaginé que iba a llegar donde está. Lo que sí, no me asombra cómo está jugando. Ya se lo veía a los 10 años ante otros equipos. Era rubio y los rivales decían, ya viene el rucio", contó Araya en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Conocí a su madre (Karina Farfán) cuando Erick tenía un año y tres meses, soy su papá y no por serlo, voy a cambiar mi forma de ser. Sigo trabajando en la locomoción colectiva, no he dejado de compartir con otras personas y me gusta que Erick siga teniendo esa humildad, que no se olvide de sus raíces", añadió.

"Antes que juegue, cerca del mediodía le mando una arenga a mi hijo. Le envío un audio y le escribo. Es nuestra cábala. Lo hago en un estilo bien amateur. A veces nos complica el horario cuando está en Europa, ahora que está en Brasil se me hace más fácil", contó.