La Roja femenina logró contundente triunfo sobre Nueva Zelanda en su debut en el Mundial sub 17

La selección chilena femenina concretó un gran arranque en la Copa del Mundo sub 17 de la India, al derrotar por 3-1 a Nueva Zelanda en su primer reto por el Grupo B del certamen.

El equipo que dirige Alex Castro mostró mucha personalidad pese a que hubo equilibrio con las oceánicas en los primeros minutos del partido. Fue así, que a los 12' minutos las nacionales se pusieron en ventaja gracias a Ambar Figueroa, que luego de un centro por derecha de Constanza Oliver definió en área chica para mandar el balón al fondo del arco rival.

Luego de resistir por momentos la reacción de las "Kiwis", llegó la conquista de Tali Rovner en los 22' mediante lanzamiento penal, por una infracción de la arquera Aimee Danieli sobre Oliver, quien fuese buena protagonista en ataque.

En la segunda parte del encuentro hubo más dificultades para la Roja por un mejor arranque de las neozelandesas, que tuvieron más profundidad al momento de generarse ocasiones de peligro. De ese modo, Emily Clegg descontó a los 51' con un remate en el área tras un córner, dejando sin opciones a la portera Catalina Alvarado, que en la primera parte había tenido un par de buenas atajadas.

Pese a ese impulso de Nueva Zelanda, Chile pudo despejar cualquier duda en el compromiso en los 64', cuando Anaís Cifuentes anotó un golazo desde fuera del área a través de un potente derechazo que hizo estéril la volada de Danieli, poniendo el tercero y definitivo gol en el marcador.

A superb strike from Anais Cifuentes to put @LaRoja 3-1 up against New Zealand in their group opener! ☄️#U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/bigVJGfnGi