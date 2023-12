La Roja Sub 23 presentó su prenómina de cara al torneo Preolímpico 2024

Por medio de sus redes sociales oficiales, La Roja Sub 23 dio a conocer la prenómina de Nicolás Córdova para el Sudamericano Preolímpico que se disputará en Venezuela en 2024.

La lista de 35 jugadores no incluyó a Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Nayel Mehsddatou, todos con presencia en la selección mayor, ya que desde Quilín explicaron que sus clubes no aceptaron cederlos para el torneo. Al estar fuera de fecha FIFA, los equipos no están obligados a liberar a sus futbolsitas por una nominación.

También destacó la inclusión de tres invitados sub 18: El arquero Ignacio Sáez de Universidad de Chile, el zaguero colocolino Nicolás Suárez y el volante Javier Cárcamo de Huachipato.

El Preolímpico se disputará entre el 20 de enero y el 11 de febrero próximos en tres sedes, mientras las prácticas del combinado nacional arrancarán el 20 de diciembre.

Repasa la prenómina de La Roja sub 23:

Arqueros

Tomás Ahumada (Audax Italiano)

Diego Carreño (O'Higgins)

Vicente Reyes (Norwich City, Inglaterra)

Alejandro Santander (Cobresal)

Ignacio Sáez (Universidad de Chile)

Defensores

Daniel González (Universidad Católica)

Bruno Gutiérrez (Colo Colo)

Daniel Gutiérrez (Colo Colo)

Joaquín Gutiérrez (Huachipato)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Marcelo Morales (Universidad de Chile)

Benjamín Rojas (Palestino)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Matías Vásquez (Magallanes)

Valentín Vidal (Unión Española)

Jonathan Villagra (Unión Española)

Nicolás Suárez (Colo Colo)

Volantes

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Felipe Chamorro (Palestino)

Renato Cordero (Universidad de Chile)

Jeison Fuentealba (Universidad de Chile)

Felipe Massri (Unión Española)

César Pérez (Unión La Calera)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Luis Rojas (Crotone, Italia)

Javier Cárcamo (Huachipato)

Delanteros

Julián Alfaro (Magallanes)

Alexander Aravena (Universidad Católica)

Luciano Arriagada (Atlético Paranaense, Brasil)

Lucas Cepeda (Santiago Wanderers)

Leandro Hernández (Colo Colo)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Lautaro Pastrán (Belgrano de Córdoba, Argentina)

Damián Pizarro (Colo Colo)

Gonzalo Tapia (Universidad Católica)