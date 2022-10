La Roja ya tiene eventuales rivales para el Mundial Femenino 2023

Este sábado se realizó el sorteo del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, instancia donde la selección chilena conoció a sus eventuales rivales en caso de superar el repechaje de febrero próximo.

En dicha repesca, el elenco comandado por Christiane Endler debe jugar el 22 de febrero ante el vencedor del duelo entre Senegal y Haití.

De superar ese único partido a jugarse en Auckland, el equipo dirigido por José Letelier quedará automáticamente inmerso en el Grupo D de la Copa del Mundo.

Ahí chocará eventualmente ante Inglaterra, el 22 de julio en Brisbane; y ante China, el 28 en Adelaida.

Cerraría su participación el 1 de agosto ante Dinamarca en Perth.

De los cuatro elencos participantes, solo dos pasan a los octavos de final.

Así quedó el sorteo

