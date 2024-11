La Sub 20 no detiene su preparación para el Mundial y jugará dos nuevos amistosos

Chile será sede del próximo Mundial Sub 20 para el cual no detiene su preparación, más aun considerando que el nivel mostrado hasta ahora en los amistosos no da para ilusionarse, por lo mismo el equipo encabezado por Nicolás Córdova tendrá dos nuevos partidos.

La Roja Sub 20 en el marco de la doble fecha Fifa se medirá con Perú, país anfitrión del próximo torneo sudamericano de la categoría, y Noruega, seleccionado europeo que ya clasificó a la cita planetaria que organizará nuestro país.

La Sub 20 con jugadores del extranjero para sus nuevos amistosos

Nicolás Córdova citó a 32 jugadores, entre los que destacan tres futbolistas de equipos foráneos, el defensa Simón Pinto de Independiente de Argentina, mismo país del que viene el delantero Óscar González de Godoy Cruz. A ellos se suma Favián Loyola del Orlando City de los Estados Unidos.

Del medio local resaltan los nombres de Leandro Hernández de Colo Colo, Francisco Rossel de la UC, Flavio Moya de Ñublense, y los defensas de Palestino, Ian Gárguez e Iván Román, quien es considerado uno de los mayores valores a futuro de nuestro balompié.

La Federación de Fútbol de Chile oficializó además que el pleito contra Perú se desarrollará el próximo domingo 17 de noviembre a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.