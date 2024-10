Las honestas palabras Benjamin Kuscevic y Guillermo Maripan sobre el momento de la Selección Chilena

La Selección Chilena está viviendo uno de los momentos más duros en la historia, tras estar en la última posición de la tabla en las Clasificatorias, el equipo no gana, no juega bien y los cuestionamientos al técnico Ricardo Gareca aumentan. Los defensas de La Roja analizan el actual momento con bastante honestidad, pero también con compromiso, algo que no todos tienen.

En este mediodía, Kuscevic y Maripán enfrentaron los micrófonos a la prensa previo al duelo con Colombia del próximo martes 15 de octubre en Barranquilla. El camarín está convulsionado principalmente por las derrotas, pero también por cosas extrañas que han sucedido en las últimas horas, como la petición de Carlos Palacios de salir de la selección por motivos personales.

Pese a que la conferencia no generaba muchas expectativas como antaño, tanto que incluso no fue transmitida como de costumbre por la plataforma YouTube por el canal de La Roja o el canal de la transmisión oficial Chilevision, y solo estuvo disponible para los medios presentes, dejó varias frases llamativas.

Benjamín Kuscevic y la incómoda posición de la Selección Chilena

El defensa del Fortaleza en Brasil, no escondió la incomodidad que se siente en la interna y transparentó la fórmula que intentarán para salir adelante: "Sabemos que estamos en una posición que no nos gusta, no lo vamos a esconder, pero queda mucho todavía y estamos con la fe de poder revertir este momento. Son seis cupos y medio, casi siete cupos que van al mundial y vamos a luchar por entrar de todas maneras".

Guillermo Maripán nunca imaginó estar en la última posición de las Clasificatorias

La nueva contratación del Torino comentó que ser último era una situación que nunca habría imaginado y mostró que eso claramente es un tema que se habla en la interna: "No, nunca pensé estar en esta posición, pero es la realidad. Venimos de bastantes años donde las cosas no nos están saliendo bien, intentamos, intentamos, pero lamentablemente no hemos podido tener éxito".

Kuscevic entró en la zona de ganar o morir con la Selección Chilena

Benjamín cree que no hay opción y que por más que ganar en Barranquilla sea una tarea titánica, es lo que Chile debe hacer: "Colombia está bien en la tabla, es verdad perdió ahora, pero jugó en unas condiciones de que son muy difíciles y sabemos que Barranquilla también tiene características especiales. No hay tiempo, no hay excusa, el calor, nada, tenemos que salir a buscar los tres puntos porque somos la selección que más lo necesita".

Maripán cree que "no hay nada que perder y mucho que ganar"

El ex Mónaco entregó un detalle bastante importante para los jóvenes futbolistas que hacen sus armas en La Roja: "Siempre existe una presión y sabemos que tenemos mucho que ganar y poco que perder, eso es lo más importante. Hoy en día estamos en una posición que tenemos que jugar cada partido con personalidad, con carácter, tenemos que demostrar desde la entrega y desde la humildad que queremos salir adelante".