Leandro Benegas le hizo un guiño a La Roja: “Si me llaman, no diré que no”

El delantero de Curicó Unido Leandro Benegas, que ha tenido una buena campaña personal con nueve goles (pese a que su equipo está en zona de descenso), no escondió sus deseos de volver a la selección chilena, a la que fue nominado por Reinaldo Rueda en 2020.

En diálogo con TNT Sports, tras el empate 0-0 con Everton, Benegas dijo que "tengo mi pasaporte a mano. No, la verdad es que la gente que está ahí lo está haciendo bien. Cuando estuve fue un momento muy lindo y, obviamente, si me llaman no diré que no. He pasado 10 años muy lindos en Chile".

La Roja juega el 7, 10 y 14 de octubre una fecha triple de Clasificatorias ante Perú (visita), Paraguay y Venezuela (local en San Carlos de Apoquindo).