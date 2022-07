Letelier tras la goleada ante Colombia: Hay que asumir la responsabilidad y replantear ciertas cosas

José Letelier, entrenador de la Roja Femenina, analizó la dura caída nacional por 4-0 ante Colombia en la Copa América, aceptando la carga de la derrota, pero con la intención de clasificar al repechaje para el Mundial.

"Es un golpe bastante duro. Eso no significa que Colombia no podría habernos ganado, es una muy buena selección. Hay formas de perder y para nuestra selección no fue la mejor", indicó en conferencia de prensa.

"Obviamente hay que asumir la responsabilidad, en este caso yo como técnico. Esperar lo que viene para ojalá tener alguna opción más para lo que queda de torneo", agregó.

"Lógicamente, a la luz de los hechos, el planteamiento no fue el mejor. La lectura no fue la correcta. Después de consumado el partido hay que replantear ciertas cosas y en una etapa bastante compleja de cara a lo que veníamos a buscar, que era una clasificación", dijo.

"No es fácil, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, tratar de enfrentar el último partido de la mejor manera. Estamos representando a un país, por lo tanto no es solo el grupo de jugadoras, tenemos atrás a mucha gente que ha luchado por el fútbol femenino en Chile", expresó.