Luciano Cabral hizo el balance de su debut con gol anulado en La Roja

La goleada de Chile ante Venezuela reencantó a los hinchas y ovacionó a los más experimentados como Arturo Vidal y su reemplazante, Luciano Cabral.

El volante ingresó los últimos 23 minutos y tocó 21 veces la pelota, en donde tuvo la chance de anotar un gol que sería anulado solo por la revisión del VAR, pero su balance fue positivo y lo hizo élmismo.

"ESTO NOS AYUDA A SEGUIR CREYENDO"



Luciano Cabral, volante que ingresó en la segunda etapa, habló tras el triunfo sobre Venezuela y recalcó que aún hay confianza en lo que pueda hacer #LaRoja: "Hoy era un partido clave y lo tomamos con ese compromiso" pic.twitter.com/wlN0TDCiKb — ESPN Chile (@ESPNChile) November 20, 2024

Luciano Cabral dedicó su debut en La Roja a su famila

"Hoy era un partido clave y lo tomamos con ese compromiso, sirve para seguir creciendo y ver lo que podemos lograr. También saber todo lo que estamos preparados para lo que nos queda enfrentar", comenzó declarando en ESPN antes de salir al camarín.

En la misma línea, el jugador de León de México tocó un tema personal y familiar delicado, que le trajo coletazos en La Roja para la Copa América y alargaron su debut, el que por fin hizo esta noche.

"En estos dos años desde que volví al fútbol, me pasaron cosas lindas gracias a Dios, porque me sostuvo y me sacó de un momento difícil a nivel personal y esto va para mi familia que siempre está conmigo", remató.