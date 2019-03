Mario Salas: Es un gran orgullo para Colo Colo tener jugadores en la selección

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se manifestó contento con la citación de cuatro jugadores del "Cacique" a la selección chilena, que son Iván Morales, Esteban Pavez, Brayan Cortés y Oscar Opazo.

Sobre esto, el DT dijo que "me parece espectacular, es un gran orgullo para la institución. Al ser nominados no signfica que ellos vayan a estar para el gran objetivo que tenemos ahora que es la Copa América, pero siento que es un gran orgullo tener jugadores en la selección chilena. Para mí y para la institución es lo máximo".

En relación a cómo podría afectar la nominación a Morales, el "Comandante" afirmó que "cualquier jugador que sea citado a la selección es algo positivo y creo que a Iván esto le va a afectar positivamente. Hay una motivación tremenda por parte de él de responder a este llamado de Rueda y de ganarse un puesto en esta selección".

Al ser consultado por el llamado de Pavez en desmedro de jugadores como Marcelo Díaz, Salas aseguró que "esa es una pregunta para Rueda. Me encanta que esté citado Esteban por las cualidades futbolísticas que tiene y por el momento que está pasando. Pero comparar con otros jugadores no me corresponde, sobre todo si es un tema de selección".