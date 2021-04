Martín Lasarte: He hablado con Alexis, con Arturo, con Vargas y todos tienen ganas de venir

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, hizo un balance de lo que ha sido trabajar al mando de la Roja en medio de la pandemia y aseguró que se ha mantenido en contacto con los jugadores de la escuadra nacional, encontrando en ellos una gran receptividad.

"He hablado con Alexis, con Arturo, con Guillermo Maripán, con Claudio Bravo, con Eduardo Vargas, le hablé un montón. Hacemos un seguimiento de todos cada fin de semana, si juegan, cómo lo hacen, si están lesionado", dijo Lasarte en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Los llamamos, o usamos Zoom, a veces los tomamos conduciendo en carretera, con otros tenemos más tiempo, hemos encontrado una receptividad fantástica, todos con muchas ganas de venir", añadió.

Respecto a cómo está trabajando, el DT uruguayo explicó que "la pandemia obliga a genera nuevas herramientas que nos permitan mantener un vínculo más fluido con los jugadores. Estamos desarrollando ideas y estamos muy contentos".

"Es como si fuera una especie de Facebook deportivo, pero solo para nosotros. Por ejemplo, los 50 que estén en la lista de buena fe para la Copa América. O solo la línea de defensores, o todos los arqueros para plantearles una situación de juego: Muchachos esto pasó en un partido que ustedes jugaron y salió muy bien. Vamos a pensar que esto lo podemos repetir con alguna variedad", agregó.

Respecto a la Copa América, aún en duda luego de los dichos del presidente argentino, Alberto Fernández, Lasarte fue claro y dijo que lo primero es la salud.

"Es como que no quieren tomar las responsabilidades de decidir, porque es un tema delicado y se entiende. A veces los seres humanos ponemos por delante cosas que no pueden ir por delante ¿Delante de la salud qué puede ir? Nada. El fútbol seguro que no. Y como dijo alguien el fútbol es lo menos importante de lo menos importante, pero la salud no. Ojalá esté todo bien para que se lleve adelante", expresó.