Martín Lasarte: Le dije a Berizzo que ojalá sea designado como técnico de la selección chilena

El ex director técnico de la selección chilena Martín Lasarte aseguró que espera ver a Eduardo Berizzo vestido con el buzo de La Roja y que no hará uso de la cláusula que extiende su contrato si Chile va al Mundial de Qatar 2022.

Lasarte dijo en diálogo con Sport 890 de Uruguay: "Hablé hace tres días con Eduardo Berizzo, tenemos una muy buena relación. Le dije que ojalá sea el designado a dirigir la selección, es un gran entrenador".

Martín Lasarte en Sport & Show.https://t.co/gixYGmJ25R — Sport 890 (@Sport890) May 19, 2022

Sobre la cláusula, señaló: "Tenemos un contrato que dice que si Chile clasifica, automáticamente se prorroga a diez días después de la participación en el Mundial. E incluso hay un premio económico. Es una situación complicada y difícil de enfrentar, pero no va por ahí la cosa".

"Me tomó muy de sorpresa. La verdad es que no me he planteado ningún panorama y además tengo claro que Toto es un candidato y un gran candidato. Lo que sí, hay que ver cómo se soluciona si es que esto termina siendo así, si es que a Chile le dan la situación. Hay que ver cómo resolvemos lo que está firmado de antemano", cerró.

Berizzo es candidato a dirigir a La Roja, aunque el presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), dijo en las últimas horas a Al Aire Libre en Cooperativa que no está cerrado y que están analizando a varios entrenadores.