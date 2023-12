Mauricio Isla: No estoy en rendimiento top para jugar por mi selección

Mauricio Isla, lateral de Independiente en Argentina, respondió a las preguntas de los hinchas en sus redes sociales y abordó su ausencia en la selección chilena, asegurando que no tiene el nivel para defender a La Roja.

"Siempre tienen que estar los mejores y en este momento estamos en una etapa de apoyar a los más jóvenes. Además, yo no estoy en rendimiento top para jugar por mi selección y joven tampoco", respondió Isla en Instagram.

El "Huaso" también se refirió a su irregular paso por Universidad Católica.

"A veces las cosas no resultan como uno quiere, pero siempre está el respeto y el cariño. Hice lindas amistades ahí y disfruté muchos partidos jugando", aseveró.

Por último, consultado por su actualidad en el Rojo de Avellaneda, el defensor subrayó que "estoy muy feliz, me han tratado súper bien. Me llevo bien con todos y me recibieron de maravilla cuando llegué, eso lo agradezco mucho. Me encantó la hinchada y el estadio es top".