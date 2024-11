Messi se quedó sin DT: Gerardo Martino aparece como candidato en La Roja tras dejar Inter Miami

A solo horas del crucial duelo de Chile vs Venezuela por la Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, un nuevo postulante a la banca de la selección chilena asoma como opción.

Esto luego de que Gerardo Martino apareciera como candidato a La Roja que dirige Ricardo Gareca.

El DT argentino renunció a su cargo como DT del Inter Miami, equipo donde milita actualmente Lionel Messi y Luis Suárez en la MLS de Estados Unidos, en medio de las críticas que en nuestro país ha tenido la gestión del Tigre Gareca y la expectación ante un resultado distinto al triunfo esta noche en Ñuñoa.

El estratega argentino, de 61 años, le comunicó la decisión a la directiva del club, que intentó retenerlo, pero el Tata que fue finalista con la Albiceleste en la Copa América 2015 argumentó "motivos personales" para dejar el club.

Para la Pulga este es un golpe duro, ya que Martino es uno de sus entrenadores de mayor confianza en su carrera, mientras prepara el duelo de Argentina vs Perú en suelo trasandino.

BREAKING: Tata Martino is OUT as Inter Miami manager, sources tell @GiveMeSport.



Martino decided to leave for personal reasons, sources add.



Martino led Miami to league-record 74 point regular season then lost in round one to Atlanta United. https://t.co/wzdhItBV65 pic.twitter.com/azvadueLkE