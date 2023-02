Milad anunció amistoso de La Roja contra Paraguay: Esperamos un segundo rival

Pablo Milad, presidente de la ANFP, informó en conferencia de prensa que la selección chilena adulta afrontará un partido amistoso contra su similar paraguayo en la próxima fecha FIFA de marzo, y se espera organizar un segundo encuentro.

"Está confirmado sólo un partido y esperamos por otro. Lamentablemente, ha sido un poco difícil que pudieran venir acá. Teníamos ofertas para ir al extranjero, pero queremos aprovechar el tiempo para entrenar y jugar en Chile. Tenemos un rival fijo, que es Paraguay, y esperamos el segundo", aseguró ante los medios.

Además, el dirigente informó el plan en caso de no poder cerrar otro partido contra un combinado nacional. "Si no hay (un oponente para un segundo duelo), haremos un partido de beneficios a los damnificados de los incendios en Talca entre la Sub 23 y la adulta, con todas sus figuras", indicó.

Cabe recordar que la fecha FIFA de marzo será entre los días jueves 23 y martes 28, faltando por cerrar la calendarización específica de los cotejos dentro de aquel periodo, en el que el "equipo de todos" buscará terminar su sequía de abrazos, que sumá más de un año.

Otro tema que abordó Milad fue el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, que está pendiente de programación. "En Ruanda vamos a tratar la fecha. Hay dos posturas y creo que la tendencia mayoritaria es para que empiecen en septiembre", aseveró.