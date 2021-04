Pablo Galdames: Disfruté de representar a la selección, que siempre ha sido mi sueño

El volante Pablo Galdames habló de su participación en el duelo de la selección chilena frente a Bolivia, con triunfo por 2-1 en el debut de Martín Lasarte, asegurando que se sintió muy cómodo y que espera regresar.

En diálogo con ESPN, el futbolista de Vélez señaló que "estaba un poco nervioso, era mi primer partido como titular en la selección adulta, pero estoy pasando por un buen momento futbolístico. Estoy con confianza y después de la primera pelota me relajé. Disfruté de estar con grandes jugadores y de representar a la selección, que siempre ha sido mi sueño".

Sobre su lugar en el campo de juego, expresó que "me gusta más jugar como volante central porque vengo con la cancha de frente. Recibir de espalda no me gusta mucho. Trato de hacerlo de la mejor forma en cualquier posición, eso sí".

"Cambié mucho en la intensidad y el ritmo, hay una gran diferencia entre el fútbol argentino y el chileno. Tomar decisiones a mayor velocidad, resolver rápido y eso me ayudó en el partido del viernes. En la China Cup (su debut en la Roja en 2017) me costó bastante", dijo acerca de su anterior experiencia en La Roja.

Finalmente, indicó sobre su futuro que "mi sueño es ir a Europa y por eso vine a la liga argentina, porque es un trampolín importante. Igualmente estoy contento en Vélez", cerró.