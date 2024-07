Pablo Milad le habría dado un portazo a una invitación de la Conmebol tras eliminación de La Roja

Luego de la eliminación de la Selección Chilena de la Copa América 2024, la molestia de Pablo Milad con la CONMEBOL es evidente. Además de reclamo formal presentado por la Federación de Fútbol de Chile, el presidente del fútbol chileno realizaría una visita a Paraguay donde no se descarta su renuncia al puesto de tercer vicepresidente de la confederación.

Han pasado varios días desde el duelo con Canadá y la frustración sigue en dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Más por la sensación de injusticia que generaron los malos y escandalosos arbitrajes sufridos en la competencia.

Según informó La Tercera, Milad no está conforme con lo ocurrido con La Roja en Estados Unidos y así lo hará sentir. De hecho, la máxima autoridad del fútbol chileno ya habría rechazado la invitación de Conmebol para la final del torneo. Un portazo importante dada la relevancia que tiene el dirigente chileno al ser el tercer vicepresidente.

Eso no es todo. El curicano además prometió a sus cercanos que viajará hasta Luque, sede del organismo, para conversar en vivo y en directo con los máximos responsables y exigir medidas. Entre ellas, claro está, el veto a Roldán para los partidos de Chile.

Además, Pablo Milad incluso estaría evaluando su continuidad en la mesa directiva de Conmebol, para hacer sentir su rabia de una manera más radical.

Jose Maria del Pino, Canal 13 journalist, is being praised for his questions to Pablo Milad pic.twitter.com/GrNwbIcs2j