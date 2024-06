Pedro Carcuro cuestionó presencia de Ben Brereton en la selección chilena

El comunicador y conductor de radio y televisión, Pedro Carcuro, cuestionó la presencia de Ben Brereton en la selección chilena, elenco que afina los últimos detalles de cara a su participación en la próxima Copa América.

El periodista analizó lo que fue el triunfo ante Paraguay por 3-0 en Radio Agricultura y en conversación con su colega Francisco Sagredo, Carcuro criticó el nivel del jugador del Villarreal de España, colocando en duda sus méritos para vestir la camiseta nacional.

Carcuro cuestionó presencia de Brereton en La Roja

Carcuro hizo su análisis del partido y se despachó duras críticas sobre el seleccionado nacional.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence”, dijo Carcuro.

“¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton. No le veo la categoría para estar en la Selección Chilena“, le comentó el rostro deportivo de Televisión Nacional a Francisco Sagredo.

“Es simpático y a la gente le gusta El Gringo”, respondió Sagredo.

“Pero entonces tráiganlo a un reality como Gran Hermano”, cerró Carcuro, quien de esta forma clarificó que no ve con buenos ojos la presencia de Ben en La Roja.