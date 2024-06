La selección chilena afina los últimos detalles para el partido amistoso que animará este martes ante el representativo de Paraguay en el Estadio Nacional, último compromiso del equipo que dirige Ricardo Gareca previo a la participación en la Copa América.

La Roja tendrá este lunes su última práctica pensando en el choque que se realizará en el recinto de Ñuñoa y dónde el estratega definirá a la oncena titular, la que podría tener algunas novedades teniendo en consideración los trabajos que se han realizado desde hace unos días en el Complejo “Juan Pinto Durán”.

¿Podrán jugar Darío Osorio y Paulo Díaz ante Paraguay?

Dos seleccionados que no han podido trabajar con normalidad en el recinto de Avenida Las Torres son Paulo Díaz y Darío Osorio. El central de River Plate se sumó a los trabajos con una molestia en una de sus rodillas, mientras que el ex azul no jugó en el último partido del Midtjylland de Dinamarca.

Ambos han realizado trabajos diferenciados al resto del equipo y según medios de prensa no estarían considerados para el choque ante Paraguay. Así lo informó el periodista Marco Escobar de DSports, quien señaló que ambos jugadores serán resguardados pensando ya en la Copa América.

¿Cuándo juega Chile con Paraguay?

La Selección Chilena enfrentará en duelo amistoso a su similar de Paraguay, válido por la Fecha FIFA previa a la CONMEBOL Copa América 2024, a jugarse el Martes 11 de Junio a las 20:00 (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.