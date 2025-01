“Por algo está en Italia”: Rossel blinda de las críticas a Damián Pizarro por su falta de gol

Juan Francisco Rossel volvió a ser el gran protagonista en un partido de la selección chilena Sub 20 que está disputando el Sudamericano de la categoría que se está desarrollando en Venezuela.

El encuentro se veía difícil de remontar para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, que hasta el minuto 80' de partido seguía cayendo por 2-1 ante los dirigidos por José Guillermo del Solar.

Ante la sequía goleadora de Damián Pizarro, el delantero estrella del equipo, Juan Francisco Rossel volvió a dar muestras de su clase y liderazgo, ya que pese a errar un lanzamiento penal no bajó los brazos y a pura resiliencia terminó marcando un doblete a los 87' y 90+3' de partido, lo que terminó sentenciando el encuentro a favor de la selección chilena.

Rossel respalda a Pizarro ante su falta de gol

Consumada la victoria nacional, que deja a La Roja cerca del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, el jugador de Universidad Católica respaldó a su compañero Damián Pizarro, quien por venir del Udinese de Italia está llamado a ser la gran figura del equipo, pero que en estos dos partidos no ha logrado ser gravitante en La Roja juvenil.

Es más, el delantero no ha logrado marcar goles, algo que no inquieta al capitán de la Sub 20, quien respaldó al compañero de Alexis Sánchez en Udinese.

“Creo que Damián es el jugador más valioso que tenemos, por algo está en Italia. Es un proceso, no es fácil llegar allá y jugar de inmediato”, sostuvo el delantero.

“Él tiene que estar tranquilo, está jugando unos partidazos y todo el equipo lo respeta. Para nosotros es el mejor jugador que tenemos. Tiene que seguir trabajando y el arco ya se le va a abrir”, puntualizó.