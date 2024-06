Referente de la Generación Dorada en Chile aseguró que jugó su última Copa América

Siguen los coletazos por la eliminación de Chile de la Copa América 2024, ya que uno de los referentes de la escuadra nacional aseguró que jugó por última vez este torneo continental de selecciones.

El temprano tropiezo de La Roja en el campeonato hizo tomar una importante decisión a uno de los grandes referentes, quien comunicó de su plan tras el empate sin goles con Canadá.

Fue Mauricio Isla el que indicó que: "Les juro que es la última Copa América, en cuatro años más ya no me va a dar, pero lo disfrute al máximo. Teníamos una meta bastante bonita por los amistosos que jugamos en marzo, pero no pudimos concluir este campeonato así".

"Queríamos ganar, no se pudo, así que a seguir trabajando con humildad para superarnos", agregó el 'Huaso' sobre este duro traspié y lo que puede venir en adelante para Chile pensando en las Clasificatorias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @laroja

¿Qué viene para Isla y la selección chilena?

Si bien Isla apuntó que jugó su última Copa América, dejó entrever que seguirá junto a La Roja al menos por las Clasificatorias al Mundial de 2026.

El próximo desafío para el experimentado lateral y Chile será el próximo 4 de septiembre cuando visite a Argentina en la Fecha 7, para luego recibir a Bolivia el sábado 7 del mismo mes.

Antes del cierre de este 2024, Chile volverá a ser local por la competición sudamericana ante Brasil, el 9 de octubre. Tres días después tendrá que visitar a Colombia y en noviembre, los días 13 y 16, enfrentará a Perú y Venezuela, respectivamente.