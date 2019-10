Reinaldo Rueda evitó hablar sobre el tema Bravo-Vidal: Sólo quiero centrarme en el juego

El colombiano Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, atendió a los medios en la previa del amistoso con Colombia y evitó hablar sobre la situación de Arturo Vidal y Claudio Bravo en el plantel de la la Roja, señalando que "de mi parte, sólo quiero centrarme en el juego".

El técnico fue consultado por los videos que subió Arturo Vidal en Instagram y fue enfático, indicando que "con todo el respeto que merecen (la prensa), nos centremos en el partido y prefiero no entrar a opinar respecto a nada que no sea sobre el juego".

"Considero que debemos, de mi parte, centrarme en el juego", reiteró, ante la insistencia de las preguntas.

En ese tono, se refirió al ambiente interno en el plantel, con la presencia del portero y el volante, además de Gary Medel y Alexis Sánchez, los referentes históricos de esta generación dorada.

"Siempre lo he dicho, estos jugadores se transforman cuando se ponen la camiseta de la selección. Ese es un gran patrimonio que tiene el fútbol chileno, la cultura de entrenamiento que tienen, el respeto por la selección y cuando vienen motivados, de buen momento en sus clubes, con mayor razón lideran y hacen autoexigencias tanto para ellos como el grupo", comentó.

"Hay un gran ambiente de camaradería y de competitivdad que ojalá se pueda reflejar en los dos juegos que vienen", complementó.

Además, ratificó que Gary Medel será el capitán "porque es algo que se decidió desde que comenzó este proceso", y que a futuro el líder del equipo será el zaguero Paulo Díaz.

Por último, Rueda habló sobre la responsabilidad de los jugadores al hacer uso de las redes sociales, considerando las declaraciones de Guillermo Maripán, quien dijo que en el plantel están "colapsados" con el tema Bravo-Vidal.

"Saben que yo soy de otra generación, no soy de redes. No miro ninguna, llegan los comentarios directa e indirectamente, estos muchachos son activos en eso. Cuando me reuní por primera vez con ellos les dije la responsabilidad social que teníamos, lo que significa ese medio mal utilizado", explicó.

"Cuando sacas el revolver y disparas, ese disparo no tiene reversa. Creo que hay que ser cautos, muy equilibrados mentalmente. No tengo más para decir. Ustedes (la prensa) se conocen mejor, los conocen a ellos más tiempo que yo. La invitación a todos ustedes es que construyamos y nos concentremos en temas futbolísticos y específicos del juego", concluyó.