Reinaldo Rueda: La nómina dependerá de estos dos meses

Luego de la gira por Norteamérica, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, arribó al país y en su llegada al Aeropuerto de Pudahuel hizo un balance de lo que vio en los duelos ante México (1-3) y Estados Unidos (1-1), en San Diego y Houston, respectivamente.

"El balance depende la óptica con que se mire. Fue una muy buena reunión, con 10 días interesantes, con dos muy buenos juegos y creo que la respuesta de los jugadores ha sido buena. Los resultados no son los que queríamos, los que se merece el equipo por lo hecho en la cancha", dijo el colombiano en la terminal internacional.

Luego, Rueda fue consultado respecto a la utilidad de la gira para ir analizando nombres de cara a la Copa América de Brasil 2019.

"Indudablemente se ha hecho un trabajo, y ya hay una nómina estable que pasará mucho por estos dos meses, que serán sensibles para afinar la lista, tanto en el comportamiento como en la regularidad que los jugadores tengan en sus clubes", dijo.

"La tarea es hacer dos equipos. Tener alternativas en cada posición", añadió explicando que un partido amistoso a disputarse antes de viajar -eventualmente ante Haití- servirá para definir la lista.

"Debe ser porque será en una fecha muy próxima a la llegada de los jugadores. Vamos a intentar que la liga chilena pueda terminar antes del 2 de junio y esperar que vayan llegando los de Europa, los de México", comentó.

"Pueden estar los que no han estado, siempre depende de la actualidad de ellos, porque es un camino largo, donde la Copa América es una meta intermedia para llegar al Mundial de Qatar", añadió.

Sobre las palabras de Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, quien dijo que tras el certamen continental, el caleño será evaluado, dijo estar consciente de que los resultados no han sido los esperados.

"No hay duda de que no hemos logrado el mejor rendimiento, pero es importante la respuesta del grupo, por cómo se han encarado los partidos, mas no nos han acompañados los resultados, y somos conscientes de que debemos entender que hay que mejorar la eficacia para que lo que hacen los jugadores se vea reflejado en el resultado", dijo.