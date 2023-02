Ricardo Gareca aclaró sus dichos sobre dirigir en Chile: Me mal interpretaron

El extécnico de la selección peruana Ricardo Gareca aclaró sus dichos sobre Chile y respecto a la posibilidad de la Roja luego de que diversos medios aseguraran que su deseo era asumir en la selección.

"Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de selección (pero) nunca contestaría sobre un club o selección que haya gente trabajando", dijo el DT argentino en diálogo con Radio Continental.

"Respondí sobre la liga chilena y me mal interpretaron. Ahi está (Eduardo) Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una Selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema", añadió Gareca.

El otrora entrenador de Vélez Sarsfield comentó también lo vivido con el título mundial de Argentina en Qatar 2022 y en específico tuvo palabras para Lionel Messi.

"Está sentado en la mesa de los diferentes y legendarios. Tengo palabras de agradecimiento para nosotros que nos gusta el fútbol, el talento, la habilidad, el gol, él ha hecho un poco de todo. Si se eligen los mejores del mundo, él está entre ellos. Ahora decir 'este es el mejor del mundo', no lo sé", expresó.

"Habría que investigar más, porque no se trata solamente de lo que ganó. Al menos para mí, tienen que ver otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, tiene que ver en lo completo que es el jugador. Para definir quién es el mejor del mundo no alcanza con determinar cuántas cosas ganó, porque todos ganaron cosas importantes", expresó antes de referirse a su participación en la Copa del Mundo.

"No fue tanto lo que hizo futbolísticamente, me gustó mucho más su carácter, su liderazgo como capitán y su compromiso. Protestando cuando había que protestar, estando en calma cuando tenía que estar en calma. Enojado cuando se tenía que enojar. Futbolísticamente lo vi cómo nos tiene acostumbrados, pero me gustó mucho más su carácter", dijo.