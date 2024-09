Ricardo Gareca advirtió que a Bolivia no se la debe subestimar ya que ni la Generación Dorada les ganó

La Selección Chilena está obligada a ganar a Bolivia si pretende reengancharse en la lucha por llegar al Mundial del 2026, ya que por ahora está penúltima en la tabla de las Clasificatorias, pero el entrenador Ricardo Gareca advierte que el elenco altiplánico no se puede subestimar y ni considerar como una victoria segura.

Gareca señala que está cierto que este partido representa una obligación y él lo asume como tal: “Estamos acostumbrados a las presiones. En el caso mío, estas situaciones las he vivido cantidad de veces. Es importante ganar, es la mentalidad que vamos a tener el día de mañana”.

La Generación Dorada no pudo con Bolivia

El adiestrador de la Selección aterrizó a quienes piensan que se puede ganar sin complicaciones al conjunto altiplánico, y recordó lo difícil que ha resultado para la Roja enfrentarlos últimamente: “Bolivia le ha sacado puntos determinantes a Chile, donde Chile tenía a sus mejores jugadores, con un equipo que despertó la admiración de todos. Para Rusia, vino acá y sacó puntos determinantes, que en la suma los dejó fuera del Mundial. Acá no se puede subestimar a nadie, no estamos en condición de hacerlo”.

Aunque rápidamente, Gareca agregó que no es una postura derrotista, más bien de cuidado, porque apuesta por un resultado positivo: “yo confío en la capacidad de los muchachos. Con Bolivia y todas las selecciones son partidos muy difíciles que hay que saberlos ganar. Hay que trabajar el partido, no desde la desesperación, y también del apoyo, por eso le doy un lugar importante a la gente”.

Gareca y el equipo para enfrentar a Bolivia

Frente a las variadas bajas por lesión, el Tigre señaló que el equipo aún no lo tiene y lo definirá momentos antes del encuentro con Bolivia: “Yo no tengo definido el equipo todavía, porque nosotros. los entrenadores de selección. no tenemos tiempo de nada. Esperar que los jugadores se recuperen. Hicimos unos minutos antes de Argentina y se perdieron tres jugadores. Respecto de la Copa América perdimos jugadores, simplemente hago referencia, no lo pongo como excusa, es esperar hasta el último minuto para ver cómo llegan los jugadores”.

En cuanto a Erick Pulgar adelantó que está bien, y reconoció que ha probado a Ben Brereton y Eduardo Vargas juntos en la ofensiva: “¿Ben y Vargas? Puede ser. Estoy viendo y contemplando todo, estoy pensando en sacar el partido adelante. Todas estas variantes que se dicen se analizan. Sé que los muchachos están en condiciones de responder, porque los veo muy bien, más allá de la urgencia de ganar”.

Además dice que no quiere ponerlo como un tema que presione al equipo la falta de gol luego de siete partidos: “Las rachas están para cortarlas, en algún momento se cortan, yo aspiro a que se corte mañana”.

Gareca reconoce el recambio de la Generación Dorada

El comentado momento del recambio de la Generación Dorada llegó, respecto de lo que el propio Gareca planteó en su conferencia, y del cual no se aproblema en tomarlo como un desafío: “Es el momento nuestro, es maravilloso estar al frente de una selección de esta naturaleza. Lo tomó como un desafío hermoso. Y los muchachos, lo mismo, es el momento de ellos, que tienen que aprovecharlo, que quieren vivirlo. En conjunto con ellos tengo grandes expectativas”.

El choque contra Bolivia se disputará a las 18:00 horas (21:00 GMT) de este martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional, válido por la octava fecha de las Clasificatorias.