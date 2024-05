Ricardo Gareca desmiente haber tenido una conversación con Jordhy Thompson

Este mediodía, Ricardo Gareca entregó la lista de 24 jugadores para enfrentar el partido amistoso previo a la Copa América 2024 frente a Paraguay. Lo llamativo de la jornada fue que el 'Tigre' señaló que no tuvo la posibilidad de comunicarse con Jordhy Thompson, desmintiendo así la versión del delantero.

Jordhy Thompson y su conversación con La Roja

En una entrevista realizada por DSports, Jordhy confesó que había tenido conversaciones con la Selección Chilena.

"Mi prioridad siempre será la Roja. Estoy tranquilo y a la espera de un posible llamado. Conversé con el cuerpo técnico de Gareca, me pidieron mis datos y mi pasaporte", sostuvo.

La versión de Ricardo Gareca

Una versión distinta dio a entender el entrenador de La Roja después de entregar la nómina y ser preguntado por el canterano de Colo Colo.

"Yo no hablé con Thompson. Fue y es evaluado, está considerado dentro de los jugadores de la selección porque es un jugador de muy buena calidad. Para la primera lista que tuvimos que entregar de 55, él estuvo evaluado futbolísticamente", dijo.

Ante la negativa del director técnico, se le volvió a preguntar sobre la eventual conversación con el delantero del fútbol ruso y señaló de manera enfática. "Yo no tuve la oportunidad de hablar personalmente con él, o hablar por zoom o hablar por teléfono con él. Eso es lo que yo le puedo manifestar a usted", declaró.

Luego del portazo a Thompson, la puerta quedó abierta

Para finalizar, Ricardo Gareca le cerró la puerta a Thompson en la Copa América, pero no descarta integrar al jugador en el futuro.

"No estuvo en esta lista de 55, no está dentro de la consideración. Será para otra etapa en la cual uno puede llegar a considerarlo o no", cerró.

Revisa la conferencia de Ricardo Gareca acá.