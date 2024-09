Ricardo Gareca respondió a las ofensivas críticas de Arturo Vidal

Este lunes el entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca enfrentó a los medios de comunicación en la antesala del choque ante Bolivia, que se jugará este martes en el Estadio Nacional y que corresponde a la octava fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Una de las preguntas que se le hizo al DT, más allá de lo futbolístico, fue en relación a los dichos de Arturo Vidal, quien criticó al entrenador por el planteamiento y jugadores utilizados en la derrota de Chile contra Argentina por 3-0 en las Clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El volante de Colo Colo pasó algunos límites al tratar de "huevón" al estratega, por lo que la crítica ha sido transversal para el ex FC Barcelona y Bayern Munich, entre otros.

"¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino", fue lo que dijo el King en el momento en que Gareca decidió la inclusión de Williams Alarcón en desmedro de algún compañero suyo en Colo Colo, en lo que fue una transmisión en vivo de sus reacciones al partido, como hincha.

Ricardo Gareca no quiso enfrentarse con Arturo Vidal

El entrenador de Chile no quiso enfrentarse directamente con el actual jugador y evitó polemizar con el King.

“No sé que declaró Vidal, estoy muy compenetrado en lo que es la selección, pero cada uno tiene sus visiones. El cargo que representamos es el de la selección nacional y no me permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores de fútbol, menos con Vidal, que es voz autorizada. No tengo nada que decir”, indicó.

El adiestrador chileno fue más allá y señaló que no tiene problemas en que la gente hable ya que siempre habrán muchas visiones de lo que se ve dentro del campo de juego.

“Son opiniones y en cuanto a eso nosotros sabemos lo que sentimos como grupo y lo que se está organizando. Todo lo demás, las opiniones de la prensa, de entrenadores o de jugadores son opiniones en las cuales no voy a polemizar. Mientras no existan agresiones físicas o vengan para acá. Todo lo demás siempre hemos sido respetuosos de las opiniones, porque cada uno tiene una visión del fútbol y de lo que ve dentro del campo de juego. A no todo el mundo le gusta lo que uno trabaja o ve dentro del campo de juego. Tenemos que aceptar las críticas y estoy preparado para aquello”, puntualizó.

Por último, dijo que más allá de las críticas realizadas por Vidal hacia su trabajo, el actual referente de Colo Colo es una voz autorizada para hablar de la selección.

“No tengo problema en que la gente opine y más un referente tan importante como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie”, cerró.