En la previa del partido entre Chile y Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas, el técnico de La Roja declaró en una conferencia que resultó bastante tensa, todo por el momento que vive la selección.

Las derrotas ante Argentina y Bolivia, la posición en la tabla, y las polémicas con algunos jugadores fueron los tópicos abordados en la conferencia de prensa, donde Ricardo Gareca también se mostró ofuscado.

Ricardo Gareca sobre los dichos de Carlos Palacios: "No estaba enterado"

Consultado por las declaraciones de Carlos Palacios cuando criticó la decisión de la ANFP de programar los partidos pendientes de Colo Colo durante la fecha FIFA, el DT de La Roja aseguró que no sabía sobre esos dichos.

"Lo de Palacios, la verdad es que no estaba enterado. Lo convocamos porque nos gustó y lo vimos muy metido en el trabajo. No llegó a oídos míos ese comentario que usted me está diciendo, aseguró el Tigre.

Cabe mencionar que en esa declaración, la Joya puso en duda su presencia en la selección al decir que quería estar en Colo Colo y eran partidos que podían determinar un título.

Una conversación pendiente con Palacios

El técnico de Chile continuó diciendo que "hay que preguntarle o que aclare su situación. El jugador de la selección que es convocado, tiene que estar 100% a bordo, no hay nada más importante que la selección".

"La meta de cada jugador siempre es representar a su país. Si usted agarra a cualquier joven que debuta, lo primero es debutar en primera, después ser titular, después llegar a un equipo grande y como meta máxima es llegar a la selección nacional. Esos son los pasos que todo aquel que ha jugado fútbol quiere", agregó Gareca.

Finalmente el entrenador indicó que "yo lo cité sin tener conocimiento de esas declaraciones, después por ahí en la concentración tendremos una charla a ver cómo se siente. A mí en particular me interesa que los jugadores se sientan cómodos en la selección.