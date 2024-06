Ricardo Gareca valoró el trabajo de Chile, pese a perder el partido: “Tenemos las chances intactas”

Chile cayó agónicamente con Argentina en Copa América y ahora deberá salir a buscar con todo la clasificación en Orlando, cuando se enfrente al seleccionado de Canadá.

Tras la derrota frente a la albiceleste habló Ricardo Gareca, DT de La Roja, e hizo su balance del encuentro

“Fue un partido, bueno, de lo ya imaginado, duro, complicado. Yo creo que los muchachos hicieron un gran partido. Hicimos un gran partido controlando a Argentina”, partió diciendo el Tigre

“Nos soltamos más en el segundo tiempo. En el primer tiempo estuvimos muy atados. Intentamos atacar y ganar jugadas, pero nos costó. En el segundo tiempo nos fuimos soltando más”, añadió el director técnico de la Selección Chilena.

Sobre la jugada del agónico gol de Lautaro Martínez, Grareca señaló que hubo un poco de mala suerte, pues sus jugadores “estaban bien con sus marcas, y fue algo que tiene que ver con la fortuna, porque es un desvío en la espalda de un jugador argentino. "Estaban bien tomadas las marcas, pero bueno, en el último minuto duele perder así de esa manera”.

La sinceridad del Tigre

Argentina ganó el encuentro por 1 a 0 y sobre la hora. Para muchos, el resultado puede parecer exagerado y un empate pudo ser algo más justo.

Pero Gareca es sincero y cree que el resultado final del encuentro se ajustó más a lo ocurrido en cancha.

“Creo que Argentina tuvo más situaciones que nosotros, en definitiva. Lo que pasa es que creo que habíamos emparejado el trámite en el segundo tiempo, bastante. Eso fue bueno para nosotros. Pero en el balance, Argentina tuvo mejores situaciones que nosotros, en definitiva. Me parece que Martínez atajó dos pelotas clave, dos pelotas muy importantes. Pero también Bravo fue clave en determinadas jugadas, así que me parece que el resultado está bien”, indicó.

¿Por qué Gareca sacó a Alexis?

Pocas veces pasó en la historia reciente de la Selección Chilena que un entrenador sacara del campo de juego a Alexis Sanchez, y que esto no correspondiera a una lesión o un desgaste por el trajín del partido.

Este fue un día para primeras veces, tanto para Alexis como para el hincha chileno.

Gareca defendió su modificación e indicó que “Lo de Alexis es táctico, estrictamente, no futbolístico. No tiene otra cosa”.

Gareca no pierde la fe con Chile

Con un punto en dos partidos jugados, el duelo contra Canadá del próximo sábado asoma como una final para Chile.

Los canadienses han jugado dos partidos muy buenos en esta Copa América y llegarán a Orlando con la ventaja de haber derrotado a Perú y con el empate están instalados en cuartos de final.

Si bien el panorama no es el mejor, Ricardo Gareca no pierde la fe en su equipo. “Creo que las chances las tenemos intactas en el último partido. Vamos a dejarlo todo para tener la posibilidad de poder clasificar”, cerró el Tigre.