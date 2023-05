Rodrigo Robles sobre los rivales de La Roja: La prioridad era jugar en Chile, fue lo que encontramos

Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales, conversó con Al Aire Libre PM y aclaró las razones de la elección de Cuba, República Dominicana y Bolivia como rivales para la próxima ventana de amistosos internacionales, señalando que fue porque eran los únicos equipos dispuestos a jugar ante La Roja en Chile.

"Entre el mundo ideal y lo factible se presentan varias situaciones. Conversando con Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico, la prioridad tenía que ver con la posibilidad de jugar en Chile", declaró Robles.

"La fecha FIFA es del 12 al 20 (de junio). El 20 fue la primera opción que tuvimos para cerrar; ir a jugar con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra", relató.

"El cuerpo técnico nos comentaba la necesidad de traer a los jugadores lo antes posible para empezar a entrenar, tener muchas sesiones y poder intervenir en el sistema; idealemente jugar aquí para reconectarse con la hinchada y jugar en provincia. Él recuerda que cuando era asistente de Bielsa la hinchada era un jugador adicional", precisó.

"Cuando empezamos a buscar opciones de partidos se empiezan a dar una serie de restricciones. Evidentemente, los rivales sudamericanos que pronto enfrentaremos estaban descartados. Los que venían después (en los plantes), tenían que ir a jugar en Estados Unidos", explicó.

"Cuando empezamos a dialogar tuvimos una invitación formal de Estados Unidos, después trabajamos para ir a jugar con México. Nos encontramos con que ambos clasificaron a semifinales de Nations League, además contra los otros dos mejores de Concacaf, que son Canadá y Panamá", dijo.

"Nos quedamos sin los cuatro mejores de Concacaf, que habría sido lo ideal. Empezamos a ver la lista hacia abajo. Los que estaban disponibles para venir jugar en Sudamérica fueron los que encontramos", aseguró Robles.

El administrativo aseveró que "habían equipos mejores, pero que no estaban disponibles porque privilegiaron ir —incluso por factores geográficos— a Estados Unidos" y que la elección de contrincantes no pasó por ir contra rivales de "cierta comodidad". Además expresó que la idea es jugar "con los mejores en los tres partidos".

La junta de Berizzo con la prensa y el Fútbol Joven

Robles también abordó la decisión de realizar una reunión con miembros de la prensa junto a Eduardo Berizzo para conversar en dependencias de la ANFP a puertas cerradas.

"Creímos que los medios deben conocer más del trabajo de la selección. Conocer más el trabajo interno de Berizzo, sin la necesidad de esconder nada; trabajar juntos para que La Roja retome el camino. Evidentemente, si no se juega bien o se pierda la crítica será la que corresponda", apuntó.

El gerente se refirió a la realización de instancias privadas, a falta de actividades públicas: "El hincha es invitado con partidos en región, con esta conversación. Una situación como esa es mejor tenerla que no tenerla. (Que Berizzo no ha dado conferencias de prensa) no quiere decir que no tenga la disposición (de hablar)".

"Hay que ver el vaso medio lleno. Cuando digo que se invita al proyecto no es que vayan a jugar en la cancha, y no tiene que ver con benevolecia de la crítica. El hincha merece estar más en el corazón de este proyecto", sumó.

"Tenemos el desafío de seducir y convencer a los clubes de que la manera de retomar el camino, formar y vender jugadores y nutrir a la selección mayor es mediante un cambio radical. Necesitamos su apoyo, porque al final todo queda en buenas intenciones", añadió respecto al desarrollo de las divisiones inferiores.