Rueda usó grabación para refutar el tema del recambio: Yo nunca cambié el verso

Durante la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda, el colombiano sorprendió al sacar su celular y reproducir un audio de su presentación cuando llegó a la Roja, para afirmar que nunca propuso el tema del recambio en la selección, y que, por lo tanto, "nunca he cambiado el verso".

En primera instancia, el seleccionador remarcó que aceptó el desafío de llegar a Chile porque "ilusionaba", tanto por el nivel del equipo.

"Era un honor que una selección como Chile me diera esa oportunidad, fuimos rivales, lo admiré y en ningún momento hablé de ese tema (recambio), eso lo plantearon ustedes, estaba en el medio. En ese momento, la gente quería borrón y cuenta nueva por no clasificar al mundial, se odiaba a todos los que no clasificaron", precisó.

Tras sus palabras, sacó el celular y reprodujo el audio cuando fue presentado, en donde hablaba de sobre cómo grandes potencias del fútbol han pasado malos momentos y han demorado años en recuperarse.

"No sé por qué dicen que me he pisado la cola o que he cambiado el verso. Nunca hablé del recambio. Ojalá los pudiera tener como los tenía el profe Marcelo (Bielsa) o Jorge (Sampaoli). El paso de los años es cruel y para eso nos tenemos que preparar", añadió.

"En Colombia los sufrimos en carne propia y nos demoramos 16 años en volver a una copa del mundo y no teníamos para reemplazar a Asprilla, Valderrama, Rincón. Ninguna cultura futbolística se puede dar ese lujo", sentenció.