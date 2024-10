¿Se enojó? Seleccionado chileno se refirió a las críticas de Arturo Vidal a La Roja

Arturo Vidal ha sido uno de los críticos más fuertes de la actual campaña de la Selección Chilena en las Clasificatorias, apuntando a la labor de Ricardo Gareca y a la falta de algunos jugadores bicampeones de América.

Sobre esto se refirió un actual jugador de La Roja, quien ha sido constante llamado por Gareca y titular en partidos importantes.

Seleccionado chileno contó su parecer sobre las críticas de Arturo Vidal a La Roja

Se trata de Matías Catalán, defensor nacido en Argentina, pero con ascendencia nacional, quien ha sido parte de los dos últimos procesos de Chile.

Acerca de los dichos de Vidal, el zaguero expresó en TyC Sports: "Las críticas de Arturo Vidal son opiniones. He compartido muchos momentos con Arturo o con (Gary) Medel o (Charles) Aránguiz son muy buenas personas. Claudio Bravo también. Me trataron como uno más. Soy muy agradecido y me han mandado mensajes de aliento por mi lesión".

Por otra parte, habló del mal desempeño de la Selección Chilena en el camino al Mundial 2026: "Es un momento complicado. Pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón pero todavía hay chances. Todo el país lo está apoyando".

Catalán estará fuera de los próximos compromisos del Equipo de Todos por una rotura de ligamento cruzado en su pierna derecha, por lo que Gareca deberá seguir buscando opciones en defensa, debido a que otro de sus fijos Igor Lichnovsky tiene el mismo problema.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Chile jugará su próximo partido ante los peruanos en condición de visitante en el Estadio Nacional de Lima, el viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas de nuestro país.

Luego, el martes 19 del mismo mes chocará ante la Vinotinto en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 21:00 horas.

Ambos duelos pueden ser vistos por TV a través de Chilevisión y ESPN, mientras que por streaming las alternativas son Chilevisión.cl, y las App MiCHV y Disney +.