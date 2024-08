Sebastián Beccacece reveló la particular sensación que tuvo tras la final de la Copa América 2015

Argentina es uno de los países más frenéticos a la hora de hablar de futbol en el mundo, donde el fervor por los equipos en todas sus competiciones destaca y no solo en el continente.

Uno de los integrantes del cuerpo técnico de La Roja hace casi una década fue Sebastián Beccacece, quien dio la vuelta histórica ante su propio país en el Estadio Nacional, tras vencer de manera épica en los lanzamientos penales a la selección de Lionel Messi en 2015.

Beccacece se sinceró luego de su paso por la Roja y la final ganada ante Argentina

Sobre esa sensación, el ahora entrenador emitió conceptos en el programa del periodista Juan Pablo Varsky, recordando la celebración posterior y el recibimiento ante las autoridades chilenas junto al plantel que rompió una sequía de 99 años sin ganar un título continental.

"Jorge (Sampaoli) no quiso ni celebrar. Yo fui a La Moneda, con los futbolistas y es porque corresponde darle el respeto a con quien estás", fue parte de lo que dijo Beccacece.

Una de las comparaciones que hizo en relación al ser argentino y ganarle a la Albiceleste una final, fue el de que "siendo hincha de Newell's Old Boys, cuando me tocó enfrentarlo siempre le quise ganar", dando a entender que para él no fue un impedimento haber dado la vuelta olímpica frente a la Albiceleste.