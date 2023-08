Vidal contó cómo avanza su recuperación y apuntó a La Roja: "Tengo pura fe"

El volante chileno Arturo Vidal reavivó su canal de Twitch y aprovechó una las transmisiones en vivo para dar detalles de su recuperación muscular tras la lesión que lamentó en Brasil, y apuntó a su convicción de poder estar con La Roja en el venidero inicio de las Clasificatorias.

"Estamos ahí, ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe. El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó, espero recuperarme", dijo a sus espectadores.

"Veré si puedo llegar al sábado (para el partido de Paranaense con Atlético Mineiro en el Brasileirao)". Me hago tratamiento cuatro o cinco horas por día, me dolió harto", añadió. Con respecto a su traslado a Chile, indicó que "haré lo posible para viajar el domingo o por ahí".

"Yo voy a estar en la selección hasta que no pueda más. No siempre tengo que jugar, si otro está mejor estaré tranquilamente afuera, a mi manera, dando experiencia. No siempre juegan los mejores, hay otras cosas que son más importantes y los que saben de fútbol lo tienen claro", continuó el "King".

"Tengo todas las ganas de estar en la selección jugando, pero si me toca estar afuera, no hay problema. Lo importante es la selección", reafirmó.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que esperarán por los exámenes médicos de Vidal para conocer mejor su estado. Cabe recordar que La Roja se medirá ante Uruguay el viernes 8 de septiembre y luego chocará con Colombia el martes 12.