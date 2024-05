Vidal y Medel, ausentes en La Roja para el amistoso ante Paraguay y en duda para Copa América

El entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca entregó este viernes la nómina de La Roja para el compromiso ante Paraguay, previo a la Copa América 2024, que se disputará el próximo 11 de junio desde las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.

Varios son los grandes ausentes en la última nómina entregada por el técnico de La Roja, siendo las más destacadas las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal, los que no figuran dentro de los 24 citados para el choque ante el elenco guaraní.

Eso si, el DT indicó que no están completamente descartados para la Copa América.

"Esta es la lista de los que queremos ver para este partido y luego podemos sumar dos jugadores más y dentro de la lista podemos ir con lo justo o podemos ir con 26 jugadores o con 25. Eso lo veremos post partido de Paraguay", comentó.

"Trataremos de resolver lo más rápido. Respecto a Vidal y Medel son muchachos de mucha importancia, de gran reconocimiento, pero es lo que queremos ver en estos momentos", reconociendo que ambos jugadores no están descartados para subirse al avión rumbo a Estados Unidos.

Nadie tiene asegurado un cupo en la selección

El DT recalcó que las ausencias de Vidal y Medel se explican porqué cuando él llegó al puesto de seleccionador nacional dejó en claro a los jugadores que nadie es titular ni tendrá una convocatoria asegurada en el equipo.

"Hablé con cada uno de los muchachos, nos presentamos. A nadie le he prometido absolutamente nada, ni convocatorias, ni nada. A partir de ahí nosotros sacamos lo que queremos ver e ir evaluando. No hay nada en particular con ellos ni mucho menos, pero para este partido y lo que queremos ver decidimos por estos 24 muchachos", dijo el DT.

