Williams Alarcón explicó su situación luego de su polémica desconvocatoria de la Selección Chilena

Williams Alarcón responde a las críticas tras su desconvocatoria de la Selección Chilena para la fecha de Clasificatorias frente a Perú y Venezuela de noviembre, aclarando que su molestia fue real y el no estar en la selección no fue una decisión de él.

Alarcón a través de su cuenta de Instagram, rompió el silencio sobre las críticas que surgieron tras su desconvocatoria de La Roja. "Quiero aclarar los comentarios erróneos y mal intencionados. En el partido contra Newell's del pasado martes, sentí una molestia en el aductor que provocó una salida por precaución", dijo.

El volante chileno, quien fue liberado de #LaRoja por una lesión de aductor, ingresó en el duelo del Quemero ante Independiente por la Liga profesional.

La desconvocatoria de Williams Alarcón fue una decisión que tomó la Selección Chilena

El volante dejó en claro que la selección estaba al tanto de su situación, y que el cuerpo médico le comunicó que no podría estar disponible para la convocatoria. "Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que no podría estar", posteó en sus redes.

El jugador de Huracán cerró su mensaje reafirmando su amor por la camiseta de la Selección Chilena. "Comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100 por ciento para dar pelea hasta el final. Jamás le diría que no a mi selección, ni menos inventar una lesión como he leído", dijo.