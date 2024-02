Byron Castillo: Me replanteé seguir jugando al fútbol

Luego de ser protagonista de un bullado caso de alineación indebida por parte de la selección ecuatoriana y de la posterior acusación de la Federación de Chile ante FIFA, el zaguero Byron Castillo vivió complejos momentos que lo alejaron del radar del Tri y que lo llevaron incluso a dudar respecto a su continuidad en el fútbol profesional.

No obstante, Castillo se rehizo y firmó por Peñarol de Montevideo, elenco donde es titular.

"El año pasado me pasaron muchas cosas feas. Han sido cosas muy fuertes. Me replantee seguir jugando al fútbol. Mi familia fue muy importante para que pueda salir adelante. Otra persona en mis zapatos no sé si salía", dijo el futbolista en conversación con la Radio Sport 890 de Uruguay.

"Tengo mucha fe de que este año la voy a romper en Peñarol. Que quede grabado, tengo la esperanza de lograr cosas importantes y pelear hasta el final internacionalmente", añadió.