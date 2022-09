Byron Castillo reveló que pensó en renunciar a la selección de Ecuador

El seleccionado ecuatoriano Byron Castillo hizo una potente revelación en una entrevista al contar que pensó en renunciar al conjunto que dirige Gustavo Alfaro en medio de la controversia generada a partir de la denuncia realizada por la Federación de Fútbol de Chile, que acusa al jugador de ser colombiano.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia", expresó en entrevista con Telemundo.

"Llegó un momento en el que quise renunciar (a la selección), ya no seguir", comentó.

"Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo", añadió.