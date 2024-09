Escándalo previo al Brasil vs Ecuador: Acusan a la selección de Beccacece de espionaje

La llegada de Sebastián Beccacece a la banca de la selección ecuatoriana se oscurece previo a su debut por Clasificatorias. Un dron sobrevoló el entrenamiento de Brasil en Curitiba dejando a tres hombres detenidos, uno de ellos mintió sobre su nacionalidad y luego admitió ser ecuatoriano.

Este viernes, Beccacece debutará como entrenador de Ecuador, enfrentando a Brasil en Curitiba. La tensión es alta, y la polémica ha comenzado antes del partido.

La situación se complicó cuando la Policía Militar detuvo a tres hombres cerca del terreno de entrenamiento de Brasil. Estos operaban un dron que filmó la práctica del equipo, obligando a detener el entrenamiento, según reportó CNN Brasil.

Entre los detenidos había un brasileño, un venezolano y un ecuatoriano que inicialmente dijo ser colombiano. La Policía investiga si hubo espionaje y si la intención era obtener información sobre el equipo local.

El teniente Taborda explicó que el dron fue lanzado contra los árboles por el piloto al notar la llegada de las autoridades. La Policía confiscó el material grabado, el dron y otros dispositivos.

"Estamos trabajando con esta hipótesis (de espionaje), ya que en el primer acercamiento se mostró muy reacio y no brindó información, incluso brindó datos falsos sobre su identificación. Pero todavía no tenemos la base completa para hacer esta remisión", señaló la autoridad.

Además, describió cómo detuvieron a los acusados: "El brasileño pilotaba el dron, pasó bajo, cerca de los jugadores y otras personas. Cuando vio que iban a acercarse a él, hizo una maniobra y arrojó el dron contra los árboles. Fue localizado, identificado y, posteriormente, también fue identificado el ecuatoriano. Serán enviados a la comisaría, recogeremos todo el material relacionado, como la computadora que se utilizó para almacenar las imágenes, el dron y el celular de los involucrados"

Este incidente recuerda las medidas de seguridad que Brasil implementó en el Mundial 2018 para evitar intrusos durante los entrenamientos, usando equipos especializados en detectar drones no autorizados. Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol no ha emitido ninguna opinión ante la versión investigada por la Policía.

