La categórica respuesta del Registro Civil sobre Byron Castillo: Es ciudadano ecuatoriano

Una nueva versión sumó el caso de Byron Castillo, ya que el Registro Civil de Ecuador aseguró que el futbolista sí tiene la nacionalidad de su país, aportando a la investigación de la FIFA tras la denuncia de Chile.

"Byron David Castillo Segura consta como ciudadano ecuatoriano en los registros físicos y digitales de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador", aseguró a El Mercurio Fernando Alvear, director nacional del organismo.

"La última decisión judicial fue emitida por la Sala especializada de lo penal, militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, donde ratifica la información del acta de nacimiento del señor Castillo y que determina que nació en el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas, el 10 de noviembre de 1998", añadió.

Sobre el certificado de nacimiento presentado por la Federación Chilena a la FIFA, con el nacimiento de Castillo el 25 de julio de 1995 en Colombia, Alvear expresó: "En los archivos de la Dirección General de Registro Civil no se encuentra ningún documento que dé cuenta de ese hecho. No es potestad del Registro Civil dar testimonio sobre documentos que no se emitieron en la institución".

Chile espera una definición de la FIFA sobre la denuncia realizada por este caso. El ente rector del fútbol mundial citó a declarar a Ecuador y Perú en la investigación.