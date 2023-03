Luis Enrique definió a sus críticos como "alimañas y buitres buscando su segundo de gloria"

El exseleccionador de España, Luis Enrique, concedió su primera entrevista luego de su salida del combinado nacional europeo. El estratega rememoró su paso en el banco de la "Furia Roja" y reflexionó en torno a las críticas recibidas durante aquel proceso.

"Cuando estas inmerso en el fútbol profesional no puedes gustar a todos, pero dominas más información que un periodista o un aficionado. En función de los resultados vas a tener un trato justo o injusto. Sé que siempre hay alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria", expresó el director técnico de 52 años en el podcast de SER Gijón.

Así mismo, agregó: "Me siento satisfecho de mi etapa de la selección, en la que cometí errores, pero tuve que tomar decisiones y las afronté con toda responsabilidad. El resto son debates y opiniones de gente con falta de información".

En esa misma línea mencionó que su etapa como streamer le sirvió para sentirse: "Muy querido y valorado por la afición. Una cosa es lo que te vendan desde los medios de comunicación y otra la realidad. Fue un experimento positivo, pero no creo que vuelva".

Finalmente, Luis Henrique aclaró que: "Desde que acabó el Mundial, ni leo prensa española ni miro en internet nada español. Sólo prensa inglesa y poco más".

SUS INTENCIONES DE VOLVER A ENTRENAR

En lo que respecta a su retorno como entrenador, no le cerró las puertas a nada, dando leves indicios de donde le gustaría dirigir en la próxima temporada.

"Me gustaría volver a trabajar. No iría a cualquier equipo, sino a uno donde pueda hacer cosas importantes. No me veo en la Premier en junio. He tenido ofertas de algunas selecciones, pero no de equipos. Tampoco lo descarto", aclaró el exconvocador de España.

Respecto a vínculos con la selección brasileña, Luis Henrique descartó cualquier tipo de rumor: "No creo que sea el perfil de seleccionador para una como la brasileña. Entra otro perfil, diferente al mío. Nadie de allí se ha contactado conmigo".

"Me gustaría entrenar a un equipo que pueda ganar títulos, trofeos. A lo mejor dentro de cinco o diez años entreno al Sporting de Gijón. Cuando me apetezca, ya que estar con ellos sería muy difícil", sentenció.