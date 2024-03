Karim Benzema se postuló para disputar los Juegos Olímpicos con Francia

Karim Benzema, delantero de Al-Ittihad, abrió la puerta para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección de Francia, ocupando uno de los cupos para mayores de 23 años.

"¿Los Juegos Olímpicos? Por qué no, claro, podría ser genial", dijo el exReal Madrid a L'Equipe, postulando a ser uno de los convocados por Thierry Henry, en caso de que su club se lo permita.

El delantero ha estado constantemente ausente de la selección francesa, donde ha sido muy crítico del entrenador Didier Deschamps, tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022.

Henry, seleccionador sub 23, encionó que son muchos los clubes que no prestarán a sus jugadores para los Juegos Olímpicos, ya que no están obligados a hacerlo por no ser una fecha FIFA.

Entre esos clubes está Real Madrid, por lo que la presencia de Eduardo Camavinga queda descartada, así como la de Kylian Mbappé, en caso de que su fichaje se concrete.