Pogba, Giroud, Dembélé y Camavinga quedaron fuera de nómina de Francia para Nations League

El seleccionador francés, Didier Deschamps, anunció este jueves la convocatoria para los partidos de la Liga de las Naciones, contra Dinamarca, Croacia y Ausstria, en la que figuran el madridista Karim Benzema, el atlético Antoine Griezmann y el sevillista Jules Koundé.

En la lista no figuran el barcelonista Ousmane Dembelé ni el madridista Eduardo Camavinga, que habían sonado para integrar la concentración de los "bleus", clave para la que conformará la lista de cara al Mundial de Qatar 2022.

Tampoco están Paul Pogba, que atraviesa problemas físicos y cuyo puesto será ocupado por el marsellés Boubacar Kamara, ni Olivier Giourd, máximo goleador francés en activo, que en la última lista sustituyó a Benzema pero que parece no ser una prioridad para Deschamps.

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌



Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n