Estrella de la selección inglesa dejó la concentración en la Eurocopa

Phil Foden, delantero del Manchester City, abandonó este miércoles "temporalmente" la concentración de la selección de Inglaterra que disputa la Eurocopa en Alemania y regresó a su país debido a una emergencia familiar.

Así lo informó la Asociación inglesa de Fútbol (FA), sin dar detalles de la situación que afecta al futbolista y sin confirmar si regresará al plantel que dirige Gareth Southgate, que avanzó a los octavos de final como líder del Grupo C y jugará el domingo en Gelsenkirchen ante un rival por definir.

Foden jugó los tres partidos de la fase de grupos en los que Inglaterra sumó un triunfo y dos empates, el último de ellos en la víspera frente a Eslovenia en Colonia, donde los aficionados despidieron con silbidos al equipo como gesto de reprobación por el escaso nivel de juego exhibido en el torneo.

Según informó el reportero Fabrizio Romano en sus redes sociales, el jugador de Manchester City viajó a Inglaterra para estar presente en el nacimiento de su tercer hijo y se espera que retorne en las próximas horas a Alemania para reintegrase a la disciplina de su selección.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.



He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou