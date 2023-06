Grealish llegó "con la caña" a la concentración de Inglaterra: Nunca diré que no bebo

El futbolista británico Jack Grealish acaparó la atención durante los festejos por el título de Manchester City tras conseguir la triple corona de la Liga de Campeones, la Copa FA y la Premier League, debido a sus estrafalarios festejos con alcohol incluido.

Tras varios días seguidos de fiesta, tuvo que reportarse con la selección inglesa que jugó encuentros por las Clasificatorias a la Eurocopa y, según contó al medio Sky Sports, lo hizo con un "poquito de resaca", aunque defendió su afición por la bebida.

"Nunca me sentaría a decir que no bebo ni voy de fiestas porque sí lo hago. Hay mucha gente que vendrá y lo negará diciendo que 'no hago esto o esto otro' cuando sí lo hacen", sostuvo a la publicación.

"Yo soy sincero, porque luego, cuando me veas haciendo algo, dirías 'espérate, él dijo hace unas semanas en una entrevista que no lo hacía'", apuntó.

"Pero la verdad es que lo disfruto, estoy viviendo el sueño de jugar por el mejor club del mundo en mi opinión, ganamos la triple corona así que obviamente voy a tener un descanso ahora con mi familia y amigos y tengo muchas ganas de volver en otras cuatro semanas", siguió Grealish.

El exAston Villa siguió hablando de sus festejos desenfrenados y sostuvo que "yo sabía lo que estaba haciendo, así es como soy, así soy cuando voy de fiestas. En realidad, no soy así usualmente, pero ganamos la triple corona y es algo que puede que no pase otra vez".

"Por eso fui y lo disfruté mucho, no fui el único. Verás a harta gente grabándome, pero podría mostrarte cosas similares de otras personas", defendió Grealish. "Yo solo me divertía, tuve la temporada más exitosa de mi vida".

Sobre su incorporación a la concentración inglesa, estimó que "sabía que no jugaría el viernes (contra Malta), pero aun así llegué el martes por la noche, tenía un poco de resaca, pero no estaba borracho ni nada".

"Tuve una temporada brillante, la más exitosa de mi vida y creo que ahora hay un momento en el que puedo sentarme y relajarme", completó.