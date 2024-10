La INCREÍBLE situación que se da en la Selección de Inglaterra tras casi 50 años

La Selección de Inglaterra se prepara para afrontar, en el marco de esta doble fecha FIFA, dos encuentros válidos por la Liga de Naciones, en los que se medirá ante Grecia como local y Finlandia como visitante, evento para los que tendrá un hecho inédito que no se registraba hace casi 50 años.

Por ahora, el combinado de los Tres Leones sigue sin un técnico en propiedad en su cargo, y son dirigidos en calidad de interino por Lee Carsley que reemplazó a Gareth Southgate.

🔜 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇬🇷



Get your tickets to Thursday's game at @wembleystadium here ⏬